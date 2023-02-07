"Зловмисники здійснювали розбійні напади на приватні оселі громадян та обкладали "даниною" місцевих підприємців. У разі відмови – застосовували психологічний тиск, вчиняли насильство та погрожували вбивством, у тому числі родичам потерпілих", - пише пресслужба.

Одеса

Угрупування діяло від імені "злодія в законі" на прізвисько "Авто Копала".

Керівництво бандою здійснювалось через "смотрящего" за міським слідчим ізолятором. Перебуваючи у СІЗО злочинець координував дії своїх поплічників.

"Співробітники СБУ затримали активних учасників банди на спробі "вибити" гроші з місцевого підприємця. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додає СБУ.

Харків

Злочинне угрупування вимагало гроші з громадян під надуманими приводами. Створюючи штучні конфліктні ситуації, злочинці "пропонували" їх вирішити.

"До складу організованої злочинної групи входили ніде не працюючі громадяни, кожен з яких раніше вже був неодноразово засуджений за вчинення кримінальних злочинів", - зазначає пресслужба.

Усіх чотирьох учасників банки було затримано під час їх спроби "вибити" борг.

Сумська область

СБУ блокувала діяльність банди, яка вимагала гроші з людей для наповнення "злодійської каси". Серед потерпілих - внутрішньо переміщені особи.

Під час спецоперації було затримано усіх учасників банди та їх організатора, який намагався втекти за кордон.

Фото: СБУ знешкодила низку банд, які тероризували мешканців Одеси, Харкова та Сумської області (ssu.gov.ua)