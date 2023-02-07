СБУ обезвредила ряд банд, которые терроризировали жителей Одессы, Харькова и Сумской области

"Злоумышленники совершали разбойные нападения на частные дома граждан и облагали "данью" местных предпринимателей. В случае отказа - применяли психологическое давление, оказывали насилие и угрожали убийством, в том числе родственникам потерпевших", - пишет пресс-служба.

Одесса

Группировка действовала от имени "вора в законе" по прозвищу "Авто Копала".

Руководство бандой осуществлялось через "смотрящего" за городским следственным изолятором. Находясь в СИЗО, преступник координировал действия своих приспешников.

"Сотрудники СБУ задержали активных участников банды на попытке "выбить" деньги из местного предпринимателя. Им сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавляет СБУ.

Харьков

Преступная группировка требовала денег с граждан под надуманными предлогами. Создавая искусственные конфликтные ситуации, преступники "предлагали" их разрешить.

"В состав организованной преступной группы входили нигде не работающие граждане, каждое из которых ранее уже было неоднократно осуждено за совершение уголовных преступлений", - отмечает пресс-служба.

Все четыре участника банка были задержаны во время их попытки "выбить" долг.

Сумская область

СБУ блокировала деятельность банды, требовавшей деньги с людей для наполнения "воровской кассы". Среди пострадавших - внутренне перемещенные лица.

Во время спецоперации были задержаны все участники банды и их организатор, который пытался бежать за границу.

Фото: СБУ обезвредила ряд банд, терроризировавших жителей Одессы, Харькова и Сумской области (ssu.gov.ua)