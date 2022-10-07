СБУ знешкодила у Києві банду екснардепа Киви

СБУ знешкодила громадське об’єднання "Патріоти за життя", до якого входило щонайменше 12 осіб. Учасники банди добре відомі у кримінальних колах. Їх організатор був на прямому зв’язку з Кивою навіть після початку повномасштабної війни.

До втечі Киви "патріоти" здійснювали провокації під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні. Також учасники банди забезпечували "фізичну підтримку" та охорону під час виступів представників проросійської партії ОПЗЖ.

За участь у таких "акціях" зловмисники отримували гроші від своїх "координаторів".

За задумом Киви, після захоплення Києва банда повинна була допомагати окупантам. Після втечі екснардепа "патріоти" організували наркобізнес для додаткових "прибутків".

За даними фактом відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 ККУ. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконних дій зловмисників.