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СБУ обезвредила в Киеве банду экс-нардепа Кивы

Фото: экс-нардеп Илья Кива (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве ликвидировали преступную группировку, которой руководил нардеп-предатель Илья Кива. Участники банды расшатывали ситуацию в стране, а после начала войны организовали наркобизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ обезвредила общественное объединение "Патриоты за жизнь", в которое входило не менее 12 человек. Участники банды хорошо известны в криминальных кругах. Их организатор был на прямой связи с Кивой даже после начала полномасштабной войны.

До побега Кивы "патриоты" совершали провокации во время массовых мероприятий для расшатывания общественно-политической обстановки в Украине. Также участники банды обеспечивали "физическую поддержку" и охрану во время выступлений представителей пророссийской партии ОПЗЖ.

За участие в таких "акциях" злоумышленники получали деньги от своих "координаторов".

По замыслу Кивы, после захвата Киева банда должна была помогать оккупантам. После бегства экс-нардепа "патриоты" организовали наркобизнес для дополнительных "доходов".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 УКУ. Решается вопрос дополнительной квалификации незаконных действий злоумышленников.

Напомним, бывшего народного депутата Илью Киву подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Также он был объявлен в международный розыск.

В мае Рада лишила нардепа-предателя депутатского мандата.

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Служба безопасности УкраиныИлья Кива