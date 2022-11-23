СБУ знайшла мільйони готівки та "сумнівних" росіян у церквах МП

Перевірки проводилися на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ у Рівненській області.

Правоохоронці перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграф. Серед них були не лише українці, але й іноземці, зокрема росіяни, які були на території церков.

Деякі з громадян Росії надали паспорти та військові квитки СРСР, дехто не мав оригіналів документів, а лише копії, або ж паспорти України з ознаками підробки чи пошкодження.

На території Києво-Печерської лаври перебував 32-річний українець, який, ймовірно, причетний до протиправної діяльності проросійського інформаційного агентства "Антван".

"При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії "ANTVAN GROUP" - громадянина РФ Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження", - пояснюють в СБУ.

Також у церквах вилучили:

проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского мира";

готівку на загальну суму понад 2 млн гривень, більше ніж 100 тисяч доларів США та декілька тисяч російських рублів.

Усі знайдені матеріали передали на відповідні експертні дослідження.

Фото: СБУ провели обшуки у 350 церквах Московського патріархату (ssu.gov.ua)