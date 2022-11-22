СБУ прийшла ще у три церкви в Рівненській області: подробиці
Українські правоохоронці проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу управління СБУ в Рівненській області.
Повідомляється, що такі заходи відбуваються спільно з Нацполіцією та Нацгвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності спецслужб РФ в Україні.
СБУ зазначає, що враховуючи збройну агресію Росії, зростає ризик вчинення терактів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.
Тому вказані заходи проводяться для:
- недопущення використання релігійних громад в якості осередку "русского міра";
- перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
За участі представників церкви правоохоронці:
- проводять огляд території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету нашої країни.
Нагадаємо, сьогодні українські правоохоронці уже навідалися в Києво-Печерську лавру.
Зазначимо, що 12 листопада у мережі з'явилося відео, на якому під час під час богослужіння у Києво-Печерській Лаврі моляться за Росію.
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