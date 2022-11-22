СБУ прийшла ще у три церкви в Рівненській області: подробиці

Українські правоохоронці проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу управління СБУ в Рівненській області.

Повідомляється, що такі заходи відбуваються спільно з Нацполіцією та Нацгвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності спецслужб РФ в Україні.

СБУ зазначає, що враховуючи збройну агресію Росії, зростає ризик вчинення терактів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

Тому вказані заходи проводяться для:

недопущення використання релігійних громад в якості осередку "русского міра";

перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За участі представників церкви правоохоронці: