СБУ нашла миллионы наличных и "сомнительных" россиян в церквях МП

Проверки проводились на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

Правоохранители проверили более 350 церковных построек и 850 человек. Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только украинцы, но и иностранцы, в том числе россияне, находившиеся на территории церквей.

Некоторые из граждан России предоставили паспорта и военные билеты СССР, некоторые не имели оригиналов документов, а только копии или паспорта Украины с признаками подделки или повреждения.

На территории Киево-Печерской лавры находился 32-летний украинец, вероятно, причастный к противоправной деятельности пророссийского информационного агентства "Антван".

"При этом он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании "ANTVAN GROUP" - гражданина РФ Орлова А.В., владевшего в Украине рядом земельных участков и заведений общественного питания. В настоящее время это имущество арестовано в рамках уголовного производства", - объясняют в СБУ. .

Также в церквях изъяли:

пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира";

наличные деньги на общую сумму более 2 млн гривен, более 100 тысяч долларов США и несколько тысяч российских рублей.

Все найденные материалы были переданы на соответствующие экспертные исследования.

Фото: СБУ провели обыски в 350 церквях Московского патриархата (ssu.gov.ua)