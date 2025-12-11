СБУ зірвала теракти РФ по енергооб’єктах Київщини

Як зазначили в СБУ, під ударом ворога мали опинитися теплові й гідроелектростанції столичного регіону.

За даними слідства, затримані - двоє молодиків віком 19 і 21 року з Одеської та Хмельницької областей. Восени вони шукали "легкий заробіток" у Telegram-каналах, де й потрапили у поле зору вербувальників ГРУ РФ. Після дистанційного "співбесідування" російська розвідка відправила їх до Києва для коригування ударів по критичній інфраструктурі.

Фото: СБУ затримала агентів ГРУ РФ, які готували удари по енергетичних об’єктах Київщини (t.me/SBUkr)

Агенти обходили місцевість, фіксували координати енергетичних об’єктів, оцінювали їхній стан після попередніх обстрілів. Крім того, вони фотографували та позначали на Google-картах розташування блокпостів на дорогах Київщини.

Кіберфахівці СБУ затримали диверсантів на гарячому - у момент проведення дорозвідки. Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфони з анонімними чатами, через які агенти передавали інформацію своєму російському куратору.

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою без права застави та можуть отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.