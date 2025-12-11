СБУ зірвала теракти РФ по енергооб’єктах Київщини

Служба безпеки України викрила та затримала двох агентів російської воєнної розвідки (ГРУ), які збирали дані для ракетно-дронових атак по Київській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Як зазначили в СБУ, під ударом ворога мали опинитися теплові й гідроелектростанції столичного регіону.
За даними слідства, затримані - двоє молодиків віком 19 і 21 року з Одеської та Хмельницької областей. Восени вони шукали "легкий заробіток" у Telegram-каналах, де й потрапили у поле зору вербувальників ГРУ РФ. Після дистанційного "співбесідування" російська розвідка відправила їх до Києва для коригування ударів по критичній інфраструктурі.
Агенти обходили місцевість, фіксували координати енергетичних об’єктів, оцінювали їхній стан після попередніх обстрілів. Крім того, вони фотографували та позначали на Google-картах розташування блокпостів на дорогах Київщини.
Кіберфахівці СБУ затримали диверсантів на гарячому - у момент проведення дорозвідки. Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфони з анонімними чатами, через які агенти передавали інформацію своєму російському куратору.
Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою без права застави та можуть отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Раніше ми писали, що Служба безпеки України запобігла масштабній спробі російських спецслужб здійснити серію терактів у столиці. За даними української держбезпеки, російська ФСБ готувала вибухи у київському метро та великих торговельно-розважальних центрах, а також замовні вбивства відомих українців.