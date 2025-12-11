UA

СБУ зірвала теракти РФ по енергооб’єктах Київщини

Ілюстративне фото: СБУ зірвала теракти РФ по енергооб’єктах Київщини (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України викрила та затримала двох агентів російської воєнної розвідки (ГРУ), які збирали дані для ракетно-дронових атак по Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як зазначили в СБУ, під ударом ворога мали опинитися теплові й гідроелектростанції столичного регіону.

За даними слідства, затримані - двоє молодиків віком 19 і 21 року з Одеської та Хмельницької областей. Восени вони шукали "легкий заробіток" у Telegram-каналах, де й потрапили у поле зору вербувальників ГРУ РФ. Після дистанційного "співбесідування" російська розвідка відправила їх до Києва для коригування ударів по критичній інфраструктурі.

 Фото: СБУ затримала агентів ГРУ РФ, які готували удари по енергетичних об’єктах Київщини (t.me/SBUkr)

Агенти обходили місцевість, фіксували координати енергетичних об’єктів, оцінювали їхній стан після попередніх обстрілів. Крім того, вони фотографували та позначали на Google-картах розташування блокпостів на дорогах Київщини.

Кіберфахівці СБУ затримали диверсантів на гарячому - у момент проведення дорозвідки. Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфони з анонімними чатами, через які агенти передавали інформацію своєму російському куратору.

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою без права застави та можуть отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що Служба безпеки України запобігла масштабній спробі російських спецслужб здійснити серію терактів у столиці. За даними української держбезпеки, російська ФСБ готувала вибухи у київському метро та великих торговельно-розважальних центрах, а також замовні вбивства відомих українців.

