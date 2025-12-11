RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

СБУ сорвала теракты РФ по энергообъектам Киевщины

Иллюстративное фото: СБУ сорвала теракты РФ по энергообъектам Киевщины (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала двух агентов российской военной разведки (ГРУ), которые собирали данные для ракетно-дронных атак по Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как отметили в СБУ, под ударом врага должны были оказаться тепловые и гидроэлектростанции столичного региона.

По данным следствия, задержанные - двое молодых людей в возрасте 19 и 21 года из Одесской и Хмельницкой областей. Осенью они искали "легкий заработок" в Telegram-каналах, где и попали в поле зрения вербовщиков ГРУ РФ. После дистанционного "собеседования" российская разведка отправила их в Киев для корректировки ударов по критической инфраструктуре.

Фото: СБУ задержала агентов ГРУ РФ, которые готовили удары по энергетическим объектам Киевщины (t.me/SBUkr)

Агенты обходили местность, фиксировали координаты энергетических объектов, оценивали их состояние после предыдущих обстрелов. Кроме того, они фотографировали и обозначали на Google-картах расположение блокпостов на дорогах Киевской области.

Киберспециалисты СБУ задержали диверсантов с поличным - в момент проведения доразведки. Во время обысков правоохранители изъяли смартфоны с анонимными чатами, через которые агенты передавали информацию своему российскому куратору.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена в условиях военного положения. Они находятся под стражей без права залога и могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины предотвратила масштабную попытку российских спецслужб осуществить серию терактов в столице. По данным украинской госбезопасности, российская ФСБ готовила взрывы в киевском метро и крупных торгово-развлекательных центрах, а также заказные убийства известных украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныколаборантВойна в Украине