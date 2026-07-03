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Українців масово вербують "під чужим прапором". СБУ попередила про нову схему РФ

10:27 03.07.2026 Пт
2 хв
Шахраї маскуються під спецслужби
aimg Тетяна Степанова
Українців масово вербують "під чужим прапором". СБУ попередила про нову схему РФ Фото: Росія масово намагається вербувати українців "під чужим прапором" (facebook.com_SecurSerUkraine)
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Російські спецслужби викрили на масових спробах завербувати українців "під чужим прапором". Росіяни видають себе за співробітників СБУ та інших правоохоронних органів під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти або інші злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Лише протягом 2026 року СБУ та Національна поліція викрили десятки подібних вербувальних спроб.

Під час таких операцій російські спецслужби:

  • телефонують чи пишуть людям у месенджери і представляються співробітниками СБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів;
  • ⁠⁠використовують клієнтські бази онлайн-магазинів для отримання персональних даних;
  • шантажують кримінальною відповідальністю під вигаданими приводами (наприклад, за нібито "купівлю медичних препаратів на російських сайтах");
  • вимагають гроші за закриття неіснуючих кримінальних проваджень;
  • схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок Сил оборони тощо.

Представники РФ можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за працівників правоохоронних органів. В інших випадках - використовують різні "легенди" та підходи.

Однією із найпоширеніших практик ворога є розсилання фейкових повісток із "викликом на допит" до СБУ. Для переконливості у ці "документи" додають підроблені підписи високопосадовців Служби безпеки.

Після цього людей починають шантажувати. Росіяни переконують своїх жертв, що можуть допомогти із закриттям відповідного кримінального провадження, але натомість - очікують від них виконання певних завдань.

Фото: пресслужба СБУ

Встановлено, що завербованих змушують вчиняти різні незаконні дії: стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об’єкті тощо.

Іноді для "уникнення" тюремного ув’язнення російські куратори вимагають від потерпілих гроші: зазвичай просять перерахувати кошти на реквізити ворога або ж передати готівкою через кур’єра, нібито для "перевірки автентичності".

"Служба безпеки України вкотре закликає громадян бути пильними. Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства, не ставить будь-яких сумнівних "завдань" та не розсилає офіційні документи через месенджери", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, ще у травні Сили оборони та Центр протидії дезінформації зафіксували активізацію російських спецслужб, які намагаються залучати українців до виконання диверсійних завдань. Особливий фокус ворог робить на вразливих категоріях населення, зокрема підлітках.

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