ua en ru
Вт, 21 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

СБУ сорвала двойной теракт спецслужб РФ в центре Ивано-Франковска

10:22 21.07.2026 Вт
2 мин
Кто именно в городе выполнял указания врага?
aimg Юлия Капитонова
СБУ сорвала двойной теракт спецслужб РФ в центре Ивано-Франковска Фото: Контрразведка СБУ раскрыла первые подробности успешной операции (facebook.com/SecurSerUkraine)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила двойной подрыв во дворе жилого комплекса в Ивано-Франковске. Его спланировали, но не смогли реализовать российские спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБУ.

Как удалось узнать контрразведке СБУ, первый теракт должен был произойти в результате дистанционной активации самодельной бомбы на паркинге.

Второй - уже после прибытия на место происшествия экстренных служб.

Российские спецслужбы завербовали местного безработного, когда тот искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах. Именно он и следовал всем указаниям врага.

"После проведения агентурного инструктажа фигурант арендовал квартиру с видом на место запланированных взрывов. Затем он разместил во дворе присоединенный к павербанку телефон, чтобы кураторы из России выбрали место будущего подрыва", - рассказали в СБУ.

Несколько позже вражеский агент приобрел составляющие для самодельных взрывных устройств (СВУ).

Российские спецслужбы поручили ему замаскировать самодельные взрывные устройства под кухонные кастрюли. По замыслу врага, каждая из них должна была содержать по 6 кг взрывчатки, детонатор и сотни металлических болтов для усиления поражения.

Первое СВУ фигурант должен был заложить между гражданскими автомобилями на парковке. После взрыва и прибытия на место происшествия местных жителей, стражей порядка, медиков и спасателей россияне планировали дистанционно подорвать вторую взрывчатку, начиненную шрапнелью и замаскированную неподалеку.

Контрразведка СБУ предотвратила теракт, задокументировала все этапы его подготовки и установила российских спецслужбистов, причастных к планированию преступления.

Ранее РБК-Украина писало, что в СБУ предупредили украинцев о новой схеме России.

Также мы рассказывали, что Силы обороны и Центр противодействия дезинформации зафиксировали активизацию российских спецслужб.

Более того, стало известно о том, что 82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Ивано-Франковск Теракт Война России против Украины
Новости
Бензин и дизель снова подорожали: актуальные цены на АЗС 21 июля
Бензин и дизель снова подорожали: актуальные цены на АЗС 21 июля
Аналитика
Без "єОселі" некоторые девелоперы обанкротились бы: интервью главы "Укрфинжилье"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Без "єОселі" некоторые девелоперы обанкротились бы: интервью главы "Укрфинжилье"