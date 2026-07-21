СБУ сорвала двойной теракт спецслужб РФ в центре Ивано-Франковска

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила двойной подрыв во дворе жилого комплекса в Ивано-Франковске. Его спланировали, но не смогли реализовать российские спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБУ.

Как удалось узнать контрразведке СБУ, первый теракт должен был произойти в результате дистанционной активации самодельной бомбы на паркинге.

Второй - уже после прибытия на место происшествия экстренных служб.

Российские спецслужбы завербовали местного безработного, когда тот искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах. Именно он и следовал всем указаниям врага.

"После проведения агентурного инструктажа фигурант арендовал квартиру с видом на место запланированных взрывов. Затем он разместил во дворе присоединенный к павербанку телефон, чтобы кураторы из России выбрали место будущего подрыва", - рассказали в СБУ.

Несколько позже вражеский агент приобрел составляющие для самодельных взрывных устройств (СВУ).

Российские спецслужбы поручили ему замаскировать самодельные взрывные устройства под кухонные кастрюли. По замыслу врага, каждая из них должна была содержать по 6 кг взрывчатки, детонатор и сотни металлических болтов для усиления поражения.

Первое СВУ фигурант должен был заложить между гражданскими автомобилями на парковке. После взрыва и прибытия на место происшествия местных жителей, стражей порядка, медиков и спасателей россияне планировали дистанционно подорвать вторую взрывчатку, начиненную шрапнелью и замаскированную неподалеку.

Контрразведка СБУ предотвратила теракт, задокументировала все этапы его подготовки и установила российских спецслужбистов, причастных к планированию преступления.