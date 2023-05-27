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СБУ здійснила "певні заходи" для підриву Кримського мосту, - Малюк

Фото: голова СБУ Василь Малюк (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Служба безпеки України здійснювала "певні заходи" для підриву Кримського мосту в жовтні 2022 року.

Про це повідомив Голова СБУ Василь Малюк, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Дмитру Комарову.

Він відмовився озвучувати деталі, але повідомив, що "здійснювались певні заходи" відповідно до міжнародного законодавства та звичаїв й традицій ведення війни, з урахуванням того, що цей логістичний шлях ворога було необхідно перерізати.

Що відбувається в Росії

Зараз в РФ ведеться "всевдослідство" щодо підриву, затримано більше 20 росіян, котрим "інкримінують певну співучасть у всьому тому процесі", зазначив Малюк. Він також закликав не обговорювати цю ситуацію, а "за цим всім спостерігати".

Підрив Кримського мосту

Нагадаємо, що 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався вибух. Внаслідок цього обвалилися дві напівсекції автомобільної частини та було пошкоджено залізничну колію.

Російський диктатор Володимир Путін у всьому звинуватив спецслужби України, однак українська сторона прямо такого не підтверджувала. Тим не менш, неодноразово заявлялось, що Кримський міст - законна ціль для ЗСУ.

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Служба безпеки УкраїниКрымский мост