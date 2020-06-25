СБУ завершила расследование по делу Стерненко

Служба безопасности Украины завершила расследование по делу активиста Сергея Стерненко. Материалы дела открыли для ознакомления стороне защиты.

Об этом в Telegram сообщил Стерненко со ссылкой на документ СБУ.

Согласно документу, СБУ завершила досудебное расследование по делу о нарушениях предусмотренных ч.1 ст. 115, ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины в четверг, 25 июня.

"Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование… завершено", - написал Стерненко.

Напомним, в 2018 году на Стерненко было совершено нападение, во время которого один из нападавших - Иван Кузнецов, получил смертельное ранение в сердце. 11 июня правоохранители сообщили Стерненко подозрение в умышленном убийстве и ношении холодного оружия.

Как писало РБК-Украина, 15 июня Печерский районный суд избрал Стеренко меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней по месту прописки - в военной части Одессы.

Позже Шевченковский районный суд Киева изменил место отбывания домашнего ареста на Киев.

На пятницу, 26 июня, назначено рассмотрение апелляции стороны защиты Стеренко относительно изменения меры пресечения.

Также сообщалось, что Ивану Кузнецову суд отменил подозрение.