СБУ завершила розслідування у справі Стерненка

Служба безпеки України завершила розслідування у справі активіста Сергія Стерненка. Матеріали справи відкрили для ознайомлення стороні захисту.

Про це у Telegram повідомив Стерненко з посиланням на документ СБУ.

Згідно з документом, СБУ завершила досудове розслідування у справі про порушення передбачених ч. 1 ст. 115, ч. ст 2. 263 Кримінального кодексу України в четвер, 25 червня.

"Сьогодні слідчий СБУ мені повідомив, що досудове розслідування завершено...", - написав Стерненко.

Нагадаємо, в 2018 році на Стерненка було здійснено напад, під час якого один із нападників - Іван Кузнєцов, отримав смертельне поранення в серце. 11 червня правоохоронці повідомили Стерненко підозра в умисному вбивстві і носінні холодної зброї.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 червня Печерський районний суд обрав Стеренку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 днів за місцем прописки - у військовій частині Одеси.

Пізніше Шевченківський районний суд Києва змінив місце відбування домашнього арешту на Київ.

На п'ятницю, 26 червня, призначено розгляд апеляції сторони захисту Стеренка щодо зміни запобіжного заходу.

Також повідомлялося, що Івану Кузнєцову суд скасував підозру.