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СБУ задержала предателя, занимавшегося подготовкой вражеского удара по Виннице

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Пятница 16 июня 2023 11:35
СБУ задержала предателя, занимавшегося подготовкой вражеского удара по Виннице Фото: СБУ задержала предателя, занимавшегося подготовкой вражеского удара по Виннице (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного коллаборанта. Предатель занимался подготовкой нового ракетного удара России по Виннице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Задание по подготовке нового ракетного удара коллаборант получил от российской спецслужбы в начале июня текущего года. Для его выполнения предатель ежедневно обходил улицы областного центра и скрыто фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны.

"Прежде всего он пытался выявить локации с наибольшим сосредоточением военной техники и тяжелого вооружения подразделений ВСУ, которые готовятся к возможной переброске на фронт", - пишет пресс-служба.

Коллаборант разведывал местность вокруг промышленных объектов для определения уровня их охраны и присутствия там украинских защитников. Также он "подсказывал" врагу "приоритетность" объектов, по которым Россия готовила удары с использованием ракет и дронов-камикадзе.

Фото: СБУ задержала предателя, занимавшегося подготовкой вражеского удара по Виннице (t.me/SBUkr)

"По данным следствия, предателем является 30-летний житель Винницы, который поддерживал вооруженную агрессию России. Из-за своих прокремлевских взглядов он попал в поле зрения ФСБ, которая дистанционно завербовала его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - добавляет СБУ.

Согласно "инструкции" российской спецслужбы предатель должен был переправлять им развединформацию в виде электронных карт и фотографий.

Во время обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения задач.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области задержали двух коллаборантов, которые пытались избежать правосудия после сотрудничества с врагом в Херсонской области.

В частности, в Донецкой области разоблачили предателя, который помогал врагу наводить удары ЗРК С-300 на украинские позиции под Бахмутом.

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Служба безопасности Украины
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