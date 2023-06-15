В Донецькій області затримали агента, який "наводив" російські С-300 на позиції ЗСУ під Бахмутом

Правоохоронці затримали російського агента, який наводив удари російських ЗРК С-300 на українські позиції під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що ворожий агент передавав ФСБ локації бойових позицій та маршрути переміщення передових підрозділів ЗСУ в районі Бахмута. Найбільше ворога цікавили напрямки руху іноземної військової техніки, що залучена у контрнаступальних операціях Сил оборони.

СБУ повідомляє, що розвіддані потрібні була окупантам для здійснення масованих ударів з російських ЗРК С-300 по районах зосередження підрозділів ЗСУ.

Втім правоохоронці затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.

У нього вилучили мобільний телефон з підготовленими до "відправки" файлами електронних карт, де він позначив координати підрозділів Сил оборони.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець Костянтинівки Донецької області. Наприкінці травня 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ через заборонену соцмережу "Одноклассники".

За вказівкою російської спецслужби агент особисто обходив місцевість та фіксував місця базування або руху ЗСУ поблизу лінії зіткнення.

Зібрані відомості відправляв ФСБ під видуманим іменем через месенджер Telegram.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.