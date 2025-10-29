СБУ затримала завербованого ФСБ іноземця, який зливав дані про ЗСУ

Служба безпеки України викрила у Києві іноземця, який співпрацював із російською ФСБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Як повідомили у відомстві, затриманий - колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн, завербований російськими спецслужбами.
За даними слідства, чоловік прибув до України на початку 2024 року, щоб працювати інструктором із підготовки мобілізованих бійців. Однак згодом припинив цю діяльність і почав шукати "легкі заробітки", пропонуючи свої послуги у прокремлівських інтернет-групах.
Так він вийшов на контакт із представником ФСБ, який після вербування почав давати йому шпигунські завдання.
Зокрема, агент передавав ворогу інформацію про українські навчальні центри та іноземних інструкторів, а також отримав інструкцію зі створення саморобного вибухового пристрою. Крім того, йому передали координати схрону, де зберігався пістолет із двома спорядженими магазинами.
Контррозвідка СБУ своєчасно викрила зловмисника, задокументувала його діяльність і затримала у столиці.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про розміщення українських військових формувань у воєнний час.
Іноземець перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.
Раніше ми писали про те, що СБУ викрила агентурне проникнення ФСБ до банківського сектору. Працівницю державного банку було затримано в Одесі, вона передавала персональні дані клієнтів-військовослужбовців Сил оборони.
А ось у Запоріжжі затримали російського агента, який готував ворожі авіаудари по енергогенеруючих підприємствах України.