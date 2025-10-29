RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

СБУ задержала завербованного ФСБ иностранца, который сливал данные о ВСУ

Иллюстративное фото: СБУ задержала завербованного ФСБ иностранца, который сливал данные о ВСУ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве иностранца, который сотрудничал с российской ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как сообщили в ведомстве, задержанный - бывший военный инструктор из одной из европейских стран, завербованный российскими спецслужбами.

По данным следствия, мужчина прибыл в Украину в начале 2024 года, чтобы работать инструктором по подготовке мобилизованных бойцов. Однако впоследствии прекратил эту деятельность и начал искать "легкие заработки", предлагая свои услуги в прокремлевских интернет-группах.

Фото: СБУ задержала завербованного ФСБ иностранца (t.me/SBUkr)

Так он вышел на контакт с представителем ФСБ, который после вербовки начал давать ему шпионские задания.

В частности, агент передавал врагу информацию об украинских учебных центрах и иностранных инструкторах, а также получил инструкцию по созданию самодельного взрывного устройства. Кроме того, ему передали координаты тайника, где хранился пистолет с двумя снаряженными магазинами.

Контрразведка СБУ своевременно разоблачила злоумышленника, задокументировала его деятельность и задержала в столице.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о размещении украинских военных формирований в военное время.

Иностранец находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

 

СБУ разоблачает агентов РФ

Ранее мы писали о том, что СБУ разоблачила агентурное проникновение ФСБ в банковский сектор. Работница государственного банка была задержана в Одессе, она передавала персональные данные клиентов-военнослужащих Сил обороны.

А вот в Запорожье задержали российского агента, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныФСБ