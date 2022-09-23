СБУ затримала заступницю мера Вовчанська, яка здавала місцевих патріотів

Правоохоронці затримали жителів Куп'янська та Вовчанська (Харківська область), які під час окупації перейшли на бік ворога та допомагали росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Перша заступниця Вовчанського міського голови під час окупації міста пішла на співпрацю з представниками РФ. Жінка брала участь у нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним "головою тимчасової цивільної адміністрації", - йдеться в заяві.

За інформацією слідчих, жінка забезпечувала російських військових харчуванням, допомагала у вирішенні питань щодо їх поселення та надавала технічні засоби для будівництва окупантами фортифікаційних споруд. Також, жінка передавала окупантам списки патріотично налаштованих громадян, учасників АТО/ООС та проукраїнських організацій.

Ще в липні їй заочно оголосили про підозру у державній зраді та оголосили у розшук, а тепер її вдалося затримати та помістити під варту. Жінці загрожує довічне ув'язнення.

"Двоє місцевих мешканців Куп'янська, 36-річний та 31-річний чоловіки добровільно подали заяви до "відділу кадрів" псевдоправоохоронного органу та на початку липня обійняли посади "патрульних народної міліції", - розповіли в прокуратурі.

Правоохоронцям вдалося затримати чоловіків та повідомити про підозру у колабораційній діяльності. За це їм загрожує до 15 років позбавлення волі.