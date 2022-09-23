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СБУ затримала заступницю мера Вовчанська, яка здавала місцевих патріотів

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Україна, П'ятниця 23 вересня 2022 15:26
СБУ затримала заступницю мера Вовчанська, яка здавала місцевих патріотів Фото: СБУ затримала заступницю мера Вовчанська, яка перейшла на бік ворога (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали жителів Куп'янська та Вовчанська (Харківська область), які під час окупації перейшли на бік ворога та допомагали росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Перша заступниця Вовчанського міського голови під час окупації міста пішла на співпрацю з представниками РФ. Жінка брала участь у нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним "головою тимчасової цивільної адміністрації", - йдеться в заяві.

За інформацією слідчих, жінка забезпечувала російських військових харчуванням, допомагала у вирішенні питань щодо їх поселення та надавала технічні засоби для будівництва окупантами фортифікаційних споруд. Також, жінка передавала окупантам списки патріотично налаштованих громадян, учасників АТО/ООС та проукраїнських організацій.

Ще в липні їй заочно оголосили про підозру у державній зраді та оголосили у розшук, а тепер її вдалося затримати та помістити під варту. Жінці загрожує довічне ув'язнення.

"Двоє місцевих мешканців Куп'янська, 36-річний та 31-річний чоловіки добровільно подали заяви до "відділу кадрів" псевдоправоохоронного органу та на початку липня обійняли посади "патрульних народної міліції", - розповіли в прокуратурі.

Правоохоронцям вдалося затримати чоловіків та повідомити про підозру у колабораційній діяльності. За це їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у селі біля Запоріжжя поліція затримала понад 20 можливих колаборантів.

Також, правоохоронці викрили двох жінок у Львівській області, які закликали підтримувати російську армію.

Раніше, правоохоронці затримали жителя Куп'янська (Харківська область), який під час окупації очолив "комунальне підприємство".

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