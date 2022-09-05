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Призывали поддерживать армию РФ: во Львовской области задержали двух женщин

Новина українською →
Украина, Понедельник 05 сентября 2022 20:02
Призывали поддерживать армию РФ: во Львовской области задержали двух женщин Фото: призывали поддерживать армию РФ: во Львовской области задержали двух женщин (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители разоблачили двух женщин во Львовской области, которые призывали поддерживать российскую армию и оправдывали преступления оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УСБУ во Львовской области.

По данным следователей, после начала вторжения две жительницы Львовской области активизировали российскую пропаганду в социальных сетях.

"Они распространяли призывы в поддержку вражеских войск, оправдывали преступления оккупантов и отрицали вооруженную агрессию", - говорится в сообщении.

Во время следственных действий удалось выяснить, что одна из женщин контактирует с родственниками в РФ, участвовавшими в российском вторжении. Женщинам сообщили о подозрениях по следующим статьям:

  • Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников;
  • Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

За содеянное им грозит до восьми лет заключения.

Напомним, что в Харькове задержали писателя из Горловки, который отрицал существование Украины.

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