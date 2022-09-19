Помогал скрывать преступления оккупантов: в Купянске задержали "коммунальщика"
Правоохранители задержали жителя Купянска (Харьковская область), который во время оккупации возглавил "коммунальное предприятие" и помогал россиянам скрывать преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"Еще в начале июля мужчина принял предложение врага и возглавил коммунальное предприятие "Благоустройство города" при оккупационной администрации государства-агрессора", - говорится в заявлении.
Следователи установили, что мужчина должен был заниматься восстановлением домов, дорог и другой разрушенной оккупантами инфраструктуры, чтобы скрыть следы совершенных россиянами преступлений.
Мужчину уже задержали и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. За совершенное ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, что в Харьковской области рецидивист помогал оккупантам грабить украинцев. Его задержала СБУ.
Также СБУ задержала коллаборантку, которая согласилась сотрудничать с россиянами в Шевченковском Харьковской области.
Ранее правоохранители разоблачили двух мужчин в Днепропетровской области, которые публично отрицали войну в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .