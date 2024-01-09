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СБУ затримала суддю в Одеській області, який допомагав "ухилянтам" виїхати з України

Архівне фото: СБУ затримала суддю в Одеській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці ліквідували масштабну схему в Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Там за хабарі допомагали "ухилянтам" покинути Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

Злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли "оформити" понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних.

Схема полягала в тому, що за неправомірну вигоду в суді ухвалювалися рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало право призовникам ухилитися від мобілізації, а також виїхати за кордон. 

Для реалізації "схеми" фігуранти залучили адвоката, який займався пошуком клієнтів, а також виступав у ролі посередника для зустрічі з ними та передачі неправомірної вигоди.

Де шукали "клієнтів"

Правоохоронці уточнюють, що масштабну корупційну схему вдалося ліквідувати в Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. 

Фото: Обшук (facebook.com/SecurSerUkraine)

Встановлено, що за 3,5 тисячі доларів у суді ухвалювали рішення, які давали змогу чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Щоб знайти ухильників, фігуранти розміщували відповідні оголошення в соцмережах "Інстаграм" і "Фейсбук".

Судді загрожує до 10 років в'язниці

СБУ та НАБУ задокументували на отриманні неправомірної вигоди одного із суддів. Наразі йому повідомлено про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Виїзд чоловіків з України

Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила мінімум до 14 лютого, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. При цьому виїзд військовозобов'язаним за кордон заборонено. Нещодавно стало відомо, що з України щодня виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку.

Сьогодні повідомлялось, що СБУ ліквідувала три нові схеми для "ухилянтів". Одним з організаторів "допомоги" потенційним призовникам виявився екс-радник глави адміністрації колишнього президента Віктора Януковича.

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