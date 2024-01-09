Ексрадника голови адміністрації Януковича затримали на організації злочинної схеми (фото)

СБУ ліквідувала три нові ухилянтські схеми. Одним з організаторів "допомоги" потенційним призовникам виявився ексрадник глави адміністрації Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах нашої держави затримано організаторів оборудок", - заявили у відомстві.

Як стало відомо, серед них виявилися колишній радник глави адміністрації Януковича та посадовець військово-лікарської комісії. Зазначається, що з кожного ухилянта вони заробляли до 10 тисяч доларів.

За гроші чоловіки сприяли втечі потенційним призовникам за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів або на підставі підроблених документів.

У Києві:

нейтралізовано злочинну групу, яка вивозила ухилянтів до Євросоюзу під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень.

На чолі угруповання був киянин, який з 2012 і до початку 2014 року обіймав посаду радника глави адміністрації президента-втікача.

Для реалізації схеми експосадовець оформлював своїх клієнтів на підконтрольну компанію-перевізника та реєстрував їх у системі "Шлях" як водіїв закордонних рейсів.

На Закарпатті:

викрито посадовця місцевої військово-лікарської комісії, який продавав ухилянтам фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я.

У подальшому його клієнти планували виїхати за межі України як «списані» з військового обліку.

Співробітники СБУ затримали посадовця ВЛК під час передачі йому частини неправомірної вигоди.

У Тернопільській області:

правоохоронці ліквідували ще один канал нелегальної міграції. До його організації причетна волонтерка місцевого благодійного фонду та один із мешканців регіону.

За грошову "винагороду" вони довозили ухилянтів до кордону з європейською країною, а далі показували їм обхідні маршрути лісовими стежками.

Правоохоронці затримали зловмисників при спробі нелегального переправлення за межі України декількох втікачів від мобілізації.

"Організаторам оборудок та їхнім спільникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.