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Прикордонники пояснили, що за 6 тисяч чоловіків виїжджають з України щодня

Україна, Четвер 21 грудня 2023 12:25
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Прикордонники пояснили, що за 6 тисяч чоловіків виїжджають з України щодня Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

З України щодня виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку. Більшість з них водії вантажівок та автобусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Варто зазначити, що чоловіки теж мають право на перетин кордону відповідно до тих правил, які діють на період воєнного стану. Але перетин кордону чоловіками відбувається не лише на виїзд, а також на в'їзд в Україну. До прикладу за останні кілька місяців аналіз показує, що чоловіки більше перетинали кордон на в'їзд в Україну, ніж виїжджали", - заявив він.

Демченко наголосив, що 50% чоловіків у віці від 18 до 60 років, які виїжджають з України - це водії вантажівок та автобусів.

"Ще 15-17% - це особи з інвалідністю, а також багатодітні батьки, яким дозволено на час дії воєнного стану перетинати кордон і які не підпадають під мобілізацію. Близько 7% - це чоловіки непридатні до військової служби, 3% - це складають волонтери", - пояснив речник.

Демченко наголосив, що перетин кордону чоловіками відбувається як на в'їзд, так і на виїзд з України. За його словами, щоденно прикордонники відмовляють близько 100 чоловікам у виїзді з України.

Що цьому передувало

Вчора, 20 грудня, начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ, полковник Ігор Матвійчук заявив, що щоденно з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку. Натомість, за його словами, повертаються в Україну щоденно кілька сотень чоловіків.

Він додав, що серед тих, хто виїжджає, найбільше водіїв вантажних перевезень, супроводжуючих осіб з інвалідністю, а також самі особи з інвалідністю, багатодітних чоловіків.

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