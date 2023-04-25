СБУ затримала шість агентів РФ, які у соціальних мережах закликали до геноциду українців
Правоохоронці виявили міжрегіональну мережу проросійських інтернет-агентів в Україні. У месенджерах та заборонених соціальних мережах вони поширювали дезінформацію та наративи Кремля про війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
"До її складу входило шість ворожих поплічників. Більшу частину деструктивного контенту зловмисники брали з інтернет-ресурсів РФ", - йдеться у повідомленні.
Київ
Було виявлено 37-річного чоловіка, який у російській соцмережі "Вконтакте" закликав до масових убивств українців. Також він агітував щодо застосування міжконтинентальних балістичних ракет "Сатана" проти західних країн-партнерів України.
Одеська область
Було заблоковано інформаційно-підривну діяльність мешканки регіону, яка адмініструвала декілька прокремлівських Telegram-каналів. Жінка розміщувала публікації із закликами до обстрілів українських міст та поширювала фейки про кількість загиблих оборонців України.
Миколаївська область
Правоохоронці повідомили про підозру дружині настоятеля одного із храмів УПЦ (МП). У листуваннях з мешканцями громади жінка підтримувала воєнні злочини окупантів.
Харків
Жителька міста у російській соцмережі "Одноклассники" закликала співпрацювати з бойовиками та окупаційною "адміністрацією" у захоплених районах на сході України.
Черкаська область
Правоохоронці виявили двох жінок, які популяризували учасників окупаційних угруповань РФ та називали їх "героями".
Частині з цих фігурантів вже оголосили підозри у публічних закликах до вчинення терористичного акту, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та геноциді.
Нагадаємо, що депутатка селищної ради у Харківській області перейшла на бік РФ та "очолила" село Підвисоке. Правоохоронці виявили її та затримали.
Директор поліграфічної компанії фінансувала окупантів в Криму з 2014 року. Правоохоронці виявили жінку та затримали її. Їй оголосили підозру у колабораційній діяльності.
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