У Харківській області затримали депутатку, яка "очолила" село при окупантах
Депутатка селищної ради у Харківській області перейшла на бік РФ та "очолила" село Підвисоке. Правоохоронці виявили її та затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"Під час окупації села Підвисоке Ізюмського району жінка добровільно погодилась працювати на ворога. Вона обійняла посаду так званого "помічника начальника Борівського ТУ ВЦА Ізюмського району Харківської області (с. Підвисоке)", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначають, що фактично жінка стала "старостою" села. Підозрювана брала участь у нарадах "керівників відділів" окупаційної влади, наймала на роботу працівників, збирала та формувала списки місцевих мешканців, які надалі передавала новій "владі".
Депутатці Борівської селищної ради Ізюмського району Харківської області VIII скликання повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
Нагадаємо, що директор поліграфічної компанії фінансувала окупантів в Криму з 2014 року. Правоохоронці виявили жінку та затримали її. Їй оголосили підозру у колабораційній діяльності.
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