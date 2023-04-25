СБУ задержала шесть агентов РФ, которые в социальных сетях призывали к геноциду украинцев

Правоохранители обнаружили межрегиональную сеть пророссийских интернет-агентов в Украине. В мессенджерах и запрещенных социальных сетях они распространяли дезинформацию и нарративы Кремля о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"В ее состав входило шесть вражеских приспешников. Большую часть деструктивного контента злоумышленники брали из интернет-ресурсов РФ", - говорится в сообщении.

Киев

Был обнаружен 37-летний мужчина, который в российской соцсети "Вконтакте" призвал к массовым убийствам украинцев. Также он агитировал по применению межконтинентальных баллистических ракет "Сатана" против западных стран-партнеров Украины.

Одесская область

Была заблокирована информационно-подрывная деятельность жительницы региона, которая администрировала несколько прокремлевских Telegram-каналов. Женщина размещала публикации с призывами к обстрелам украинских городов и распространяла фейки по количеству погибших защитников Украины.

Николаевская область

Правоохранители сообщили о подозрении супруге настоятеля одного из храмов УПЦ (МП). В переписках с жителями общины женщина поддерживала военные преступления окупантов.

Харьков

Жительница города в российской соцсети "Одноклассники" призвала сотрудничать с боевиками и оккупационной администрацией в захваченных районах на востоке Украины.

Черкасская область

Правоохранители обнаружили двух женщин, популяризировавших участников оккупационных группировок РФ и называвших их "героями".

Части этих фигурантов уже объявили подозрения в публичных призывах к совершению террористического акта, пропаганде войны, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и геноциде.