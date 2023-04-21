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В Україні затримали директора поліграфічної компанії, який фінансував РФ в Криму

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Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 23:15
В Україні затримали директора поліграфічної компанії, який фінансував РФ в Криму Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Директор поліграфічної компанії фінансувала окупантів в Криму з 2014 року. Правоохоронці виявили жінку та затримали її. Їй оголосили підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Підозрювана здійснювала господарську діяльність у взаємодії з РФ, незаконними "органами" влади, створеними на тимчасово окупованій території Криму. Будучи керівником поліграфічного підприємства в АР Крим, після анексії півострова РФ вона перереєструвала фірму в так званій "міжрайонної інспекції федеральної податкової служби №9 у Республіці Крим", - йдеться у повдіомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ підприємство продовжило виготовляти поліграфічну продукцію на тимчасово окупованій території АР Крим. А його очільниця організувала механізм переміщення готової продукції на територію України.

Для цього під час ввезення поліграфічних товарів на митну територію України митним органам надавалася недостовірна інформація щодо фірми-імпортера, а також країни виготовлення товару - у документах країною виробником значилася Сирія. Кошти, отримані від продажу товару на території України, підозрювана через підконтрольні підприємства переправляла на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Жінці повідомлено про підозру громадянці України за фактом колабораційної діяльності. Наразі за клопотанням прокурора підозрюваній обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, що жителька Херсонської області допомагала окупантам проводити незаконний "референдум". Правоохоронці її виявили та затримали. Її підозрюють у колабораційній діяльності.

СБУ затримала двох зрадників, які на початку вторгнення РФ підпалили пожежно-рятувальну частину під Києвом. Зловмисниками виявились двоє посадовців 41-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Київській області.

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