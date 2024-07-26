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СБУ затримала російського диверсанта, який підпалював енергооб’єкти у Черкаській області

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки затримала диверсанта, який за завданням розвідки РФ підпалив енергетичні об’єкти у Черкаській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Він намагався знищити вісім електропідстанцій та одну релейну шафу в Уманському районі, щоб знеструмити більшу частину громади та заблокувати залізничний рух.

За даними слідства, зловмисником виявився 20-річний місцевий житель, який шукав "легких грошей" в інтернеті. Спочатку він визначив локації енергооб’єктів та підготував знаряддя для злочину. Потім він зламував трансформаторні підстанції, заливав бензином обладнання та підпалював його. За виконання завдання спецслужба РФ обіцяла йому гроші, які мали надходити на його банківську картку.

Співробітники СБУ затримали диверсанта "на гарячому" під час спроби знищити черговий енергооб’єкт. У нього знайшли каністру з бензином та мобільний телефон із доказами листування з агресором.

Зловмиснику оголошено підозру за статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики).

Він перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ полює на російських агентів

Напередодні СБУ затримала чергову поплічницю ФСБ у Миколаївській області, яка наводила ворожі артсистеми на Очаків.

Також було затримано іншу поплічницю РФ, яка підпалила автомобіль спецпризначенця Нацгвардії та готувала більш масштабну диверсію - підпал будівлі ТЦК.

Крім цього, співробітники СБУ затримали подружжя агентів ФСБ, які планували ракетні удари по Харківській і Сумській областях.

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