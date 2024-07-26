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СБУ задержала российского диверсанта, поджигавшего энергообъекты в Черкасской области

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности задержала диверсанта, который по заданию разведки РФ поджег энергетические объекты в Черкасской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Он пытался уничтожить восемь электроподстанций и один релейный шкаф в Уманском районе, чтобы обесточить большую часть громады и заблокировать железнодорожное движение.

По данным следствия, злоумышленником оказался 20-летний местный житель, который искал "легких денег" в интернете. Сначала он определил локации энергообъектов и подготовил орудия для преступления. Затем он взламывал трансформаторные подстанции, заливал бензином оборудование и поджигал его. За выполнение задания спецслужба РФ обещала ему деньги, которые должны были поступать на его банковскую карточку.

Сотрудники СБУ задержали диверсанта "на горячем" при попытке уничтожить очередной энергообъект. У него нашли канистру с бензином и мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором.

Злоумышленнику объявлено подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 194-1 (умышленное повреждение объектов электроэнергетики).

Он находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ охотится на российских агентов

Накануне СБУ задержала очередную приспешницу ФСБ в Николаевской области, которая приводила вражеские артсистемы на Очаков.

Также была задержана другая приспешница РФ, которая подожгла автомобиль спецназовца Нацгвардии и готовила более масштабную диверсию - поджог здания ТЦК.

Кроме этого, сотрудники СБУ задержали супругов агентов ФСБ, планировавших ракетные удары по Харьковской и Сумской областях.

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