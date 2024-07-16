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Готували ракетні атаки по Харківській і Сумській областях: затримано подружжя агентів ФСБ

Харківська область, Вівторок 16 липня 2024 11:16
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Готували ракетні атаки по Харківській і Сумській областях: затримано подружжя агентів ФСБ Фото: СБУ затримала подружжя агентів ФСБ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці затримали подружжя агентів ФСБ, які готували ракетні удари по Харківський і Сумській областях. Тепер їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки затримала подружню пару, яка працювала на ФСБ і готувала координати для нового ракетного удару РФ по підрозділах Сил оборони у Харківській та Сумській областях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед основних цілей ворога були штаби та укріпрайони підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби.

Також агресора цікавили геолокації логістичних баз та складів з озброєнням і боєприпасами українських військ.

"Щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила свою агентку з Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі", - інформують в СБУ.

Шпигувала разом із чоловіком

У відомстві розповідають, що жінка розпитувала своїх колег по роботі про місця базування Сил оборони у Харківській області.

До злочинної діяльності вона також залучила свого чоловіка. Ним виявився колишній працівник розформованої міліції, який проживав в Охтирці Сумської області.

За даними контррозвідки СБУ, на прохання своєї дружини фігурант обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських захисників.

Крім того він "втемну" випитував потрібні агресору відомості у своїх знайомих.

"Отриману інформацію він месенджером переправляв дружині, а вона потім "звітувала" своєму московському куратору. Його особу вже встановлено Службою безпеки", - повідомляють правоохоронці.

Прихильниця російської агресії

За даними слідства, жінка потрапила у поле зору ФСБ через свої прокремлівські погляди, які неодноразово поширювала в Telegram-каналах.

Її чоловік також підтримував країну-агресора і сподівався на захоплення регіону окупаційними угрупованнями РФ.

Зазначається, що під час обшуку за місцями проживання затриманих вилучено мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами злочинних дій.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російській агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - інформують в СБУ.

Водночас злочинні дії її чоловіка кваліфіковано за частиною 2 статі 114-2 Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

Фото: затримання та вилучені докази співпраці агентів з ФСБ (t.me/SBUkr)

СБУ затримує російських агентів

Нагадаємо, напередодні СБУ затримала диверсантів російської спецслужби, які підпалювали релейні шафи на "Укрзалізниці".

Також співробітники СБУ затримали поплічницю РФ, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії. Крім того, вона готувала більш масштабну диверсію - підпал будівлі ТЦК.

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