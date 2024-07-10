Підпалила авто Нацгвардії і готувала більш масштабну диверсію. СБУ затримала агента РФ

СБУ затримали поплічницю РФ, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії. Крім того, вона готувала більш масштабну диверсію - підпал будівлі ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала підпалювачку, яка діяла у Кіровоградській області. Зловмисниця виконувала замовлення РФ на підпали автотехніки та будівель Сил оборони", - йдеться у повідомлення.

Підпал авто Нацгвардії

За даними контррозвідки СБУ, фігурантка умисно підпалила службовий пікап інструктора підрозділу спецпризначення "Омега" Національної гвардії.

Для вчинення злочину жінка придбала легкозаймистий розпалювач та відслідкувала місце паркування авто українського захисника. Після погодження потенційної цілі з окупантами їхня поплічниця під час комендантської години підкралась до автомобіля Нацгвардії та підпалила його.

Щоб "звітувати" про виконання завдання, вона фіксувала на камеру власного телефону свої дії під час підготовки та вчинення злочину.

"Відеозйомки агресор планував використати для проведення спеціальних інформаційних операцій, які мали «розганяти» фейк про наявність антиукраїнського підпілля у Кіровоградській області", - розповіли в СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали фігурантку "по гарячих слідах", протягом доби, коли вона вчинила злочин.

Підпал будівлі ТЦК

Як встановило розслідування, наступним її завданням був підпал будівлі місцевого ТЦК за допомогою "коктейля Молотова".

За це їй обіцяли "грошову винагороду", розмір якої залежав від масштабу пожежі.

Ким виявилась жінка?

Затриманою виявилась 28-річна мешканка Олександрії. У поле зору агресора вона потрапила на початку цього літа через свою активність в Telegram-каналах, де шукала легкого заробітку.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.