На Буковині затримали зрадника, який співпрацював з пропагандистом Соловйовим: подробиці

СБУ викрила на Буковині інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про ситуацію в регіоні. Зрадник напряму співпрацював з російським пропагандистом Соловйовим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Серед його найпоширеніших "вкидів" - це дописи в забороненій соцмережі "Вконтакте" про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні через війну з Росією", - пише пресслужба СБУ.

Також інтернет-агітатор розповідав брехню щодо діяльності державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій.

"Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку. Саме йому агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і "ток-шоу" на телеканалі "Россия 1", - відзначає СБУ.

Зраднику в Росії обіцяли надати громадянство й поселити в одному з населених пунктів Підмосков'я.

Як відзначає пресслужба, інтернет-агітатором виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою.

"Після початку повномасштабного вторгнення він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини. Таким чином він потрапив у поле зору представників кремлівських інформресурсів і розпочав з ними "співпрацювати" на шкоду державній безпеці України", - додає СБУ.

Фото: на Буковині затримали зрадника, який співпрацював з пропагандистом Соловйовим (t.me/SBUkr)