СБУ задержала переодетого оккупанта в Херсоне

СБУ задержала российского военнослужащего в освобожденном Херсоне. Мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться "местным".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"После разговора с сотрудниками СБУ он признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады прикрытия вооруженных сил РФ. Также Служба безопасности установила, что его задачей в освобожденном от рашистов Херсоне был сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий", – пишет пресс-служба.

Как отмечает СБУ, оккупанта удалось поймать благодаря системным и последовательным стабилизационным мероприятиям, которые проходят на деоккупированных территориях.

В настоящее время военнослужащий России будет ожидать разговора со следователями СБУ, документирующими преступления страны-оккупанта.