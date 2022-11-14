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СБУ задержала переодетого оккупанта в Херсоне

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Понедельник 14 ноября 2022 15:51
СБУ задержала переодетого оккупанта в Херсоне Фото: СБУ задержала переодетого оккупанта в Херсоне (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ задержала российского военнослужащего в освобожденном Херсоне. Мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться "местным".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"После разговора с сотрудниками СБУ он признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады прикрытия вооруженных сил РФ. Также Служба безопасности установила, что его задачей в освобожденном от рашистов Херсоне был сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий", – пишет пресс-служба.

Как отмечает СБУ, оккупанта удалось поймать благодаря системным и последовательным стабилизационным мероприятиям, которые проходят на деоккупированных территориях.

В настоящее время военнослужащий России будет ожидать разговора со следователями СБУ, документирующими преступления страны-оккупанта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила на Буковине интернет-агитатора, распространявшего дезинформацию о ситуации в регионе. Предатель напрямую сотрудничал с российским пропагандистом Соловьевым.

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