СБУ затримала начальницю Житомирської митниці на хабарі

Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему на Житомирській митниці. Її організувала керівниця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
За даними слідства, організатором схеми є начальниця Житомирської митниці. Чиновниця залучила одного з начальників відділів, а також місцевого брокера як посередників.
Зловмисники вимагали хабарі з місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари. Чиновники обіцяли не перешкоджати митному оформленню. У разі відмови - погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями.
СБУ задокументувала два факти отримання хабарів. Начальницю Житомирської митниці затримали "на гарячому" під час отримання коштів.
Правоохоронці готуються оголосити фігурантам підозри за ч. 3 ст. 368 ККУ.
Фото: СБУ затримала начальницю Житомирської митниці за корупцію (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, СБУ й ДБР розпочали масштабну спецоперацію та проводять обшуки по всій вертикалі митниці.
Крім того, раніше п'ятьом інспекторам Житомирської митниці оголосили підозру за корупційні схеми.
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