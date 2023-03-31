СБУ затримала начальницю Житомирської митниці на хабарі

За даними слідства, організатором схеми є начальниця Житомирської митниці. Чиновниця залучила одного з начальників відділів, а також місцевого брокера як посередників.

Зловмисники вимагали хабарі з місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари. Чиновники обіцяли не перешкоджати митному оформленню. У разі відмови - погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями.

СБУ задокументувала два факти отримання хабарів. Начальницю Житомирської митниці затримали "на гарячому" під час отримання коштів.

Правоохоронці готуються оголосити фігурантам підозри за ч. 3 ст. 368 ККУ.

Фото: СБУ затримала начальницю Житомирської митниці за корупцію (ssu.gov.ua)