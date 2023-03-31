СБУ задержала начальницу Житомирской таможни на взятке

По данным следствия, организатором схемы является начальница Житомирской таможни. Чиновница привлекла одного из начальников отделов, а также местного брокера в качестве посредников.

Злоумышленники потребовали взятки с местных бизнесменов, импортировавших в Украину разнообразные товары. Чиновники обещали не препятствовать таможенному оформлению. В случае отказа - угрожали дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями.

СБУ задокументировала два факта получения взяток. Начальницу Житомирской таможни задержали "на горячем" во время получения денег.

Правоохранители готовятся объявить фигурантам подозрения по ч. 3 ст. 368 УК.

Фото: СБУ задержала начальницу Житомирской таможни за коррупцию (ssu.gov.ua)