СБУ затримала мешканку Кривого Рогу, яка працювала на спецслужби Росії

У Кривому Розі Дніпропетровської області затримали агентку ФСБ Росії, яка "ділилася" з ворожими спецслужбами розвідувальними даними та фіксувала наслідки обстрілу міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Її також цікавили місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у Кривому Розі. Зібрану інформацію російські спецслужби використовували для корегування наступних обстрілів міста.
Вона самостійно об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- і відеофіксацію українських об’єктів.
Цікаво, що від початку вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, жінка відкрито підтримувала дії окупантів. Саме через це потрапила "на гачок" російських силовиків, які швидко знайшли з нею "спільну мову" та завербували.
Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Їй загрожує до 12 років тюрми.
Раніше Служба безпеки затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу. Ним виявився чиновник одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.
Також співробітники СБУ викрили одне з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу. Воно діяло в місті 10 років. Очолював угрупування кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як "смотрящій" за містом. Зловмисники "спеціалізувалися" на "кришуванні" бізнесу, збиранні "общака" і вимаганні неіснуючих боргів.
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