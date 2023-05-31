СБУ затримала мешканку Кривого Рогу, яка працювала на спецслужби Росії

Її також цікавили місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у Кривому Розі. Зібрану інформацію російські спецслужби використовували для корегування наступних обстрілів міста.

Вона самостійно об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- і відеофіксацію українських об’єктів.

Цікаво, що від початку вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, жінка відкрито підтримувала дії окупантів. Саме через це потрапила "на гачок" російських силовиків, які швидко знайшли з нею "спільну мову" та завербували.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Затримання у Кривому Розі

Раніше Служба безпеки затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу. Ним виявився чиновник одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.

Також співробітники СБУ викрили одне з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу. Воно діяло в місті 10 років. Очолював угрупування кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як "смотрящій" за містом. Зловмисники "спеціалізувалися" на "кришуванні" бізнесу, збиранні "общака" і вимаганні неіснуючих боргів.