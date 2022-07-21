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Корректировал удары по аэропорту Кривого Рога. СБУ задержала местного чиновника

Новина українською →
Кривой Рог, Четверг 21 июля 2022 10:29
Корректировал удары по аэропорту Кривого Рога. СБУ задержала местного чиновника Фото: СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности задержала корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога. Им оказался чиновник одного из самых мощных промышленных гигантов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ.

"С начала полномасштабной агрессии России мужчина собирал разведданные по дислокации и перемещению Сил обороны Украины на юге. Кроме того, злоумышленник фиксировал геолокацию объектов критической инфраструктуры и стратегически важных локаций, среди которых - международный аэропорт "Кривой Рог", - рассказали в ведомстве.

Собранную информацию чиновник передавал оккупантам по закрытым каналам связи. В своем докладе он отражал координаты на электронных картах с привязкой к местности и подробным описанием зданий.

Также агент переправлял врагу материалы скрытой фото- и видеосъемки месторасположения и внешнего вида этих объектов.

Следствие выяснило, что мужчина попал в поле зрения российских спецслужб в качестве активного пользователя анонимных телеграмм-каналов и запрещенных в Украине соцсетей. Там он публично призывал поддержать захватчиков и оправдывал их преступления.

Во время обысков у злоумышленника обнаружили средства связи, которые он использовал для коммуникации со своим российским куратором. В переписке находятся факты получения агентурных задач и отчеты об их выполнении.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким объявил охоту на корректировщиков ударов по Николаеву. Власти обещают награду в 100 долларов за каждого пойманного злоумышленника.

В связи с поиском коллаборантов город Николаев планируют закрыть на несколько дней.

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