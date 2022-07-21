Корректировал удары по аэропорту Кривого Рога. СБУ задержала местного чиновника

Служба безопасности задержала корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога. Им оказался чиновник одного из самых мощных промышленных гигантов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ.

"С начала полномасштабной агрессии России мужчина собирал разведданные по дислокации и перемещению Сил обороны Украины на юге. Кроме того, злоумышленник фиксировал геолокацию объектов критической инфраструктуры и стратегически важных локаций, среди которых - международный аэропорт "Кривой Рог", - рассказали в ведомстве.

Собранную информацию чиновник передавал оккупантам по закрытым каналам связи. В своем докладе он отражал координаты на электронных картах с привязкой к местности и подробным описанием зданий.

Также агент переправлял врагу материалы скрытой фото- и видеосъемки месторасположения и внешнего вида этих объектов.

Следствие выяснило, что мужчина попал в поле зрения российских спецслужб в качестве активного пользователя анонимных телеграмм-каналов и запрещенных в Украине соцсетей. Там он публично призывал поддержать захватчиков и оправдывал их преступления.

Во время обысков у злоумышленника обнаружили средства связи, которые он использовал для коммуникации со своим российским куратором. В переписке находятся факты получения агентурных задач и отчеты об их выполнении.