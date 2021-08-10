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СБУ разоблачила "смотрящего" над Кривым Рогом. Его группировка действовала в городе 10 лет

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Вторник 10 августа 2021 14:35
СБУ разоблачила "смотрящего" над Кривым Рогом. Его группировка действовала в городе 10 лет Фото: СБУ задержала "смотрящего" за Кривым Рогом (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога. Она действовала в городе 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В группировку входили местные жители, которых неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Преступная группа имела четкую иерархию и строгую внутреннюю дисциплину. Отличалась особой жестокостью методов силового "воздействия".

Возглавлял группировку криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как "смотрящий" за городом.

По предварительным данным следствия, злоумышленники "специализировались" на "крышевании" бизнеса, сборе "общака" и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа "должников" платить по "обязательствам", к ним применялась тактика запугивания. Угрожали физической расправой и нанесением вреда личному имуществу.

Правоохранители задержали главаря и четыре активных членов преступной группировки во время получения очередного "транша" несуществующего долга. 30 тысяч долларов передал злоумышленникам один из местных бизнесменов в обмен на собственное спокойствие.

В ходе обысков по месту проживания злоумышленников изъяты крупные суммы денег, вероятно полученные преступным путем, огнестрельное оружие, паспорта иностранных государств, в том числе РФ.

В рамках уголовного производства четверым участникам группировки сообщено о подозрении по ст. 255-1 (распространение преступного влияния) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проверяется информация о причастности к деятельности группировки представителей силовых структур и органов власти.

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Служба безопасности Украины Кривой Рог
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