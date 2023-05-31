СБУ задержала жительницу Кривого Рога, которая работала на спецслужбы России

Ее также интересовали места базирования и маршруты перемещения Сил обороны в Кривом Роге. Собранную информацию российские спецслужбы использовали для корректировки последующих обстрелов города.

Она самостоятельно объезжала улицы города и осуществляла скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов.

Интересно, что с начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года женщина открыто поддерживала действия оккупантов. Именно поэтому попала "на крючок" российских силовиков, которые быстро нашли с ней "общий язык" и завербовали.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении. Злоумышленница находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержания в Кривом Роге

Ранее Служба безопасности задержала корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога. Им оказался чиновник одного из самых мощных промышленных гигантов региона.

Также сотрудники СБУ разоблачили одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога. Оно действовало в городе 10 лет. Возглавлял группировку криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как "смотрящий" за городом. Злоумышленники "специализировались" на "крышевании" бизнеса, уборке "общака" и вымогательстве несуществующих долгов.