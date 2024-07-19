СБУ затримала у Львові підпалювачів військових авто: один з них - підліток

Служба безпеки України (СБУ) затримала у Львові агентів ФСБ РФ, які підпалювали авто українських військових. Один з них виявився 17-річний хлопець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"У Львові затримано молодиків, які за вказівкою агресора готували серію підпалів авто українських воїнів", - йдеться у повідомленні.
Фігурантами виявилося двоє місцевих жителів віком 17 та 18 років, які шукали "легких" грошей на сторінках російських Telegram-каналів.
На одному із пабліків представник ФСБ пообіцяв одному з них швидкий заробіток в обмін на співпрацю. За його вказівкою молодик спочатку підшукував "потрібні" автомобілі, а потім приховано фотографував їх.
"Після отримання медіафайлів російська спецслужба давала "дозвіл" на знищення потенційних цілей. За таким алгоритмом фігурант підпалив авто військовослужбовця бойової бригади ЗСУ", - додали в СБУ.
Для вчинення злочину зловмисник використав пляшку з керосином та розпалювач, яким облив транспортний засіб.
Як кажуть у СБУ, це було "тестовим" завданням ФСБ, після чого куратор дав нове доручення - залучити ще молодиків для здійснення серії підпалів авто ЗСУ по всьому місту.
"У подальшому до протиправної схеми був залучений і 17-річний спільник. Під час наступних злочинів виконавці мали фільмувати загоряння транспортних засобів для "звітності", - додали у відомстві.
У разі одержання відео, окупанти планували використати його для створення медійної картинки про нібито існування у Львові антиукраїнського підпілля.
Контррозвідники СБУ та співробітники Нацполіції затримали обох зловмисників під час підпалу авто ЗСУ. Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.
Останнім часом випадки підпалу авто українських військових стали не рідкістю. Наприклад, днями в Рівному було затримано чоловіка, який займався підпалом автомобілів українських бійців. За це він хотів отримати винагороду від росіян.
Крім того, у червні у Дніпрі невідомі підпалили автомобіль військових. Поліція розпочала розслідування та пошук злочинців. Незабаром стало відомо, що в Києві та Дніпрі викрили серію підпалів авто співробітників ТЦК.
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