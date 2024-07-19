СБУ затримала у Львові підпалювачів військових авто: один з них - підліток

"У Львові затримано молодиків, які за вказівкою агресора готували серію підпалів авто українських воїнів", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про агентів спецслужби РФ

Фігурантами виявилося двоє місцевих жителів віком 17 та 18 років, які шукали "легких" грошей на сторінках російських Telegram-каналів.

На одному із пабліків представник ФСБ пообіцяв одному з них швидкий заробіток в обмін на співпрацю. За його вказівкою молодик спочатку підшукував "потрібні" автомобілі, а потім приховано фотографував їх.

"Після отримання медіафайлів російська спецслужба давала "дозвіл" на знищення потенційних цілей. За таким алгоритмом фігурант підпалив авто військовослужбовця бойової бригади ЗСУ", - додали в СБУ.

Для вчинення злочину зловмисник використав пляшку з керосином та розпалювач, яким облив транспортний засіб.

"Тестове" завдання

Як кажуть у СБУ, це було "тестовим" завданням ФСБ, після чого куратор дав нове доручення - залучити ще молодиків для здійснення серії підпалів авто ЗСУ по всьому місту.

"У подальшому до протиправної схеми був залучений і 17-річний спільник. Під час наступних злочинів виконавці мали фільмувати загоряння транспортних засобів для "звітності", - додали у відомстві.

У разі одержання відео, окупанти планували використати його для створення медійної картинки про нібито існування у Львові антиукраїнського підпілля.

Контррозвідники СБУ та співробітники Нацполіції затримали обох зловмисників під час підпалу авто ЗСУ. Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.