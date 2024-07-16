ua en ru
Вт, 16 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Працював на росіян. У Рівному затримали чоловіка, який підпалював авто військових

Рівне, Вівторок 16 липня 2024 18:34
UA EN RU
Працював на росіян. У Рівному затримали чоловіка, який підпалював авто військових Фото: у Рівному чоловік підпалив авто військових (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Іван Носальський

У Рівному було затримано чоловіка, який займався підпалом автомобілів українських солдатів. За це він хотів отримати винагороду від росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області у Facebook.

За інформацією правоохоронців, 22-річний житель Рівного в одному з російських чат-ботів знайшов пропозицію підпалити авто українських військових за кілька тисяч доларів. Росіяни хотіли видати відповідні відео за підпали авто співробітників ТЦК, щоб створити картинку спротиву мобілізації в Україні.

Фото: автомобілі, які підпалив зловмисник (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Поліція з’ясувала, що зловмисник 2 липня підпалив автомобіль Nissan Almera, який належав українському захиснику. Про свою роботу він одразу повідомив росіян та надіслав їм відповідні фото.

Вже за кілька днів чоловік підпалив Nissan X-Trail, який готували для відправки на передову. Вогонь також пошкодив Volkswagen Golf, припаркований поруч.

Поки невідомо, чи отримував зловмисник гроші від росіян. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Також чоловіку вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

Зловмисник визнав свою провину. Також він стверджує: не знав, що працює на росіян.

Підпал автомобілів бійців ЗСУ

Нагадаємо, що такі інциденти в Україні вже були. Зокрема, кілька тижнів тому в Одесі затримали двох чоловіків, які на замовлення ФСБ хотіли спалити автомобіль українських військових.

Вони роз'їжджали містом, щоб вибрати "ціль" для підпалу. Потім її погоджували з куратором із ФСБ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Рівне Збройні сили України Війна в Україні Поліцейські Авто для ЗСУ
NEWS
Повістки поштою і штрафи. 14 питань до Міноборони щодо мобілізації після 16 липня
Повістки поштою і штрафи. 14 питань до Міноборони щодо мобілізації після 16 липня
DAILY
Олександр Сєнкевич: Миколаївці страждають, але пам'ятають, що все відбувається через Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: Миколаївці страждають, але пам'ятають, що все відбувається через Росію