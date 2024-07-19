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СБУ затримала у Львові підпалювачів військових авто: один з них - підліток

Львів, П'ятниця 19 липня 2024 10:40
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СБУ затримала у Львові підпалювачів військових авто: один з них - підліток Фото: СБУ затримала у Львові паліїв військових авто (t.me/SBUkr)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки України (СБУ) затримала у Львові агентів ФСБ РФ, які підпалювали авто українських військових. Один з них виявився 17-річний хлопець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"У Львові затримано молодиків, які за вказівкою агресора готували серію підпалів авто українських воїнів", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про агентів спецслужби РФ

Фігурантами виявилося двоє місцевих жителів віком 17 та 18 років, які шукали "легких" грошей на сторінках російських Telegram-каналів.

На одному із пабліків представник ФСБ пообіцяв одному з них швидкий заробіток в обмін на співпрацю. За його вказівкою молодик спочатку підшукував "потрібні" автомобілі, а потім приховано фотографував їх.

"Після отримання медіафайлів російська спецслужба давала "дозвіл" на знищення потенційних цілей. За таким алгоритмом фігурант підпалив авто військовослужбовця бойової бригади ЗСУ", - додали в СБУ.

Для вчинення злочину зловмисник використав пляшку з керосином та розпалювач, яким облив транспортний засіб.

"Тестове" завдання

Як кажуть у СБУ, це було "тестовим" завданням ФСБ, після чого куратор дав нове доручення - залучити ще молодиків для здійснення серії підпалів авто ЗСУ по всьому місту.

"У подальшому до протиправної схеми був залучений і 17-річний спільник. Під час наступних злочинів виконавці мали фільмувати загоряння транспортних засобів для "звітності", - додали у відомстві.

У разі одержання відео, окупанти планували використати його для створення медійної картинки про нібито існування у Львові антиукраїнського підпілля.

Контррозвідники СБУ та співробітники Нацполіції затримали обох зловмисників під час підпалу авто ЗСУ. Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Не перший випадок

Останнім часом випадки підпалу авто українських військових стали не рідкістю. Наприклад, днями в Рівному було затримано чоловіка, який займався підпалом автомобілів українських бійців. За це він хотів отримати винагороду від росіян.

Крім того, у червні у Дніпрі невідомі підпалили автомобіль військових. Поліція розпочала розслідування та пошук злочинців. Незабаром стало відомо, що в Києві та Дніпрі викрили серію підпалів авто співробітників ТЦК.

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