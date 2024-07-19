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СБУ задержала во Львове поджигателей военных авто: один из них - подросток

Львов, Пятница 19 июля 2024 10:40
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СБУ задержала во Львове поджигателей военных авто: один из них - подросток Фото: СБУ задержала во Львове поджигателей военных авто (t.me/SBUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала во Львове агентов ФСБ РФ, поджигавших авто украинских военных. Один из них оказался 17-летним парнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Во Львове задержаны молодые люди, которые по указанию агрессора готовили серию поджогов авто украинских воинов", - говорится в сообщении.

Что известно об агентах спецслужбы РФ

Фигурантами оказались двое местных жителей в возрасте 17 и 18 лет, которые искали "легкие" деньги на страницах российских Telegram-каналов.

На одном из пабликов представитель ФСБ пообещал одному из них быстрый заработок в обмен на сотрудничество. По его указанию молодой человек сначала подыскивал "нужные" автомобили, а затем скрыто фотографировал их.

"После получения медиафайлов российская спецслужба давала "разрешение" на уничтожение потенциальных целей. По такому алгоритму фигурант поджег авто военнослужащего боевой бригады ВСУ", - добавили в СБУ.

Для совершения преступления злоумышленник использовал бутылку с керосином и разжигатель, которым облил транспортное средство.

"Тестовое" задание

Как говорят в СБУ, это было "тестовой" задачей ФСБ, после чего куратор дал новое поручение - привлечь еще молодых людей для осуществления серии поджогов авто ВСУ по всему городу.

"В дальнейшем к противоправной схеме был привлечен и 17-летний сообщник. Во время последующих преступлений исполнители должны были снимать возгорание транспортных средств для "отчетности", - добавили в ведомстве.

В случае получения видео, оккупанты планировали использовать его для создания медийной картинки о якобы существовании во Львове антиукраинского подполья.

Контрразведчики СБУ и сотрудники Нацполиции задержали обоих злоумышленников во время поджога авто ВСУ. Злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Не первый случай

В последнее время случаи поджогов авто украинских военных стали не редкостью. Например, на днях в Ровно был задержан мужчина, который занимался поджогом автомобилей украинских бойцов. За это он хотел получить вознаграждение от россиян.

Кроме того, в июне в Днепре неизвестные подожгли автомобиль военных. Полиция начала расследование и поиск преступников. Вскоре стало известно, что в Киеве и Днепре разоблачили серию поджогов авто сотрудников ТЦК.

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