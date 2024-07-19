СБУ задержала во Львове поджигателей военных авто: один из них - подросток
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала во Львове агентов ФСБ РФ, поджигавших авто украинских военных. Один из них оказался 17-летним парнем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Во Львове задержаны молодые люди, которые по указанию агрессора готовили серию поджогов авто украинских воинов", - говорится в сообщении.
Что известно об агентах спецслужбы РФ
Фигурантами оказались двое местных жителей в возрасте 17 и 18 лет, которые искали "легкие" деньги на страницах российских Telegram-каналов.
На одном из пабликов представитель ФСБ пообещал одному из них быстрый заработок в обмен на сотрудничество. По его указанию молодой человек сначала подыскивал "нужные" автомобили, а затем скрыто фотографировал их.
"После получения медиафайлов российская спецслужба давала "разрешение" на уничтожение потенциальных целей. По такому алгоритму фигурант поджег авто военнослужащего боевой бригады ВСУ", - добавили в СБУ.
Для совершения преступления злоумышленник использовал бутылку с керосином и разжигатель, которым облил транспортное средство.
"Тестовое" задание
Как говорят в СБУ, это было "тестовой" задачей ФСБ, после чего куратор дал новое поручение - привлечь еще молодых людей для осуществления серии поджогов авто ВСУ по всему городу.
"В дальнейшем к противоправной схеме был привлечен и 17-летний сообщник. Во время последующих преступлений исполнители должны были снимать возгорание транспортных средств для "отчетности", - добавили в ведомстве.
В случае получения видео, оккупанты планировали использовать его для создания медийной картинки о якобы существовании во Львове антиукраинского подполья.
Контрразведчики СБУ и сотрудники Нацполиции задержали обоих злоумышленников во время поджога авто ВСУ. Злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование. Им грозит до 8 лет тюрьмы.
Не первый случай
В последнее время случаи поджогов авто украинских военных стали не редкостью. Например, на днях в Ровно был задержан мужчина, который занимался поджогом автомобилей украинских бойцов. За это он хотел получить вознаграждение от россиян.
Кроме того, в июне в Днепре неизвестные подожгли автомобиль военных. Полиция начала расследование и поиск преступников. Вскоре стало известно, что в Киеве и Днепре разоблачили серию поджогов авто сотрудников ТЦК.
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