СБУ затримала в Краматорську агента РФ. Він хотів зірвати наступ ЗСУ під Бахмутом

Правоохоронці виявили та затримали агента Росії в Краматорську, який намагався перешкодити контрнаступу Збройних сил України під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

Зловмисником виявився 48-річний місцевий житель Краматорська, який з власної ініціативи запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України.

"За попередньою інформацією, "на контакт" з агресором він вийшов через один з прокремлівських Telegram-каналів", - йдеться у повідомленні.

Чим займався поплічник окупантів

Зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у Краматорську.

Фото: колаборант (facebook.com/SecurSerUkraine)

Насамперед він намагався відслідкувати маршрути руху української бронетехніки, яка залучена до контрнаступальних операцій ЗСУ на східному фронті, у тому числі під Бахмутом

Отримані відомості фігурант дистанційно передавав учаснику підконтрольного агресору "МДБ ДНР". Для комунікації використовував один з месенджерів.

Що йому загрожує

Для збору розвідданих фігурант залучив ще двох мешканців міста, які приховано спостерігали за локаціями українських захисників як пересічні громадяни.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за фактом "надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України та інших військових формувань".

Наразі він під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Виявлення зрадників і колаборантів в Україні

Нещодавно СБУ перехопила розмови агентів ФСБ, які готували теракти на Запоріжжі. Зокрема, "куратори" планували відправити їм "посилку" з 10 кг пластиду.

До цього у Вінниці було затримано бойовика-розвідника "ДНР", який покинув ряди окупантів та намагався "залягти на дно".