СБУ задержала в Краматорске агента РФ. Он хотел сорвать наступление ВСУ под Бахмутом

Правоохранители обнаружили и задержали агента России в Краматорске, который пытался помешать контрнаступлению Вооруженных сил Украины под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

Злоумышленником оказался 48-летний местный житель Краматорска, который по собственной инициативе предложил захватчикам свою помощь в войне против Украины.

"По предварительной информации, "на контакт" с агрессором он вышел через один из прокремлевских Telegram-каналов", - говорится в сообщении.

Чем занимался приспешник оккупантов

Злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах временной дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в Краматорске.

Фото: коллаборант (facebook.com/SecurSerUkraine)

Прежде всего он пытался отследить маршруты движения украинской бронетехники, которая привлечена к контрнаступательным операциям ВСУ на восточном фронте, в том числе под Бахмутом

Полученные сведения фигурант дистанционно передавал участнику подконтрольного агрессору "МГБ ДНР". Для коммуникации использовал один из мессенджеров.

Что ему грозит

Для сбора разведданных фигурант привлек еще двух жителей города, которые скрыто наблюдали за локациями украинских защитников как рядовые граждане.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по факту "предоставления вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований".

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников преступления. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюремного заключения.

Обнаружение предателей и коллаборантов в Украине

Недавно СБУ перехватила разговоры агентов ФСБ, готовивших теракты в Запорожье. В частности, "кураторы" планировали отправить им "посылку" из 10 кг пластида.

До этого в Виннице был задержан боевик-разведчик "ДНР", который покинул ряды кафиров и пытался "залечь на дно".