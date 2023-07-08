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СБУ затримала розвідника "ДНР", який ховався від правосуддя в Вінниці

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Субота 08 липня 2023 10:27
СБУ затримала розвідника "ДНР", який ховався від правосуддя в Вінниці Фото: СБУ затримала розвідника "ДНР", який ховався від правосуддя в Вінниці (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Вінниці було затримано бойовика-розвідника "ДНР", який покинув ряди окупантів та намагався "залягти на дно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Зловмисником виявився мешканець Донецької області, який у 2014 році вступив до лав "розвідувальної роти" угруповання "Восток", яке контролював 1-й армійський корпус ЗС Росії", - пише пресслужба.

В тому ж році злочинець брав активну участь у захопленні адміністративних будівель та ключових об’єктів критичної інфраструктури міста Горлівка. До початку повномасштабного вторгнення він вирішив покинути ряди окупантів й намагався переховуватись від правосуддя в Вінниці.

Фото: СБУ затримала розвідника "ДНР", який ховався від правосуддя в Вінниці (ssu.gov.ua)

"Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали біля будинку, де він тимчасово проживав. У фігуранта вилучено телефон, в якому він зберігав власні фото з бойових дій проти сил антитерористичної операції у Донецькій області", - додає СБУ.

Відповідно до ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, злочинцю загрожує до 15 років тюрми. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також викрило одне із фармацевтичних підприємств в Житомирській області на співпраці з російською армією.

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