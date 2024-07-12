СБУ затримала на корупції одного з головних податківців Києва, йому загрожує 10 років тюрми

Що сталось

Згідно з матеріалами справи, затриманий причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.

"Задокументовано як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на грошову "винагороду" чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального", - пише СБУ.

Фото: СБУ затримала на корупції одного з головних податківців Києва (t.me/SBUkr)

Для комунікації та передачі хабаря затриманий залучив знайомого.

СБУ задокументувала отримання першої частини хабаря й затримала посадовця разом із його посередником під час другого "траншу".

Що загрожує

Обидвом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

"Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - додає СБУ.