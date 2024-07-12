RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ задержала на коррупции одного из главных налоговиков Киева, ему грозит 10 лет тюрьмы

Фото: СБУ задержала на коррупции одного из главных налоговиков Киева (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

На коррупции уличен исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Что случилось

Согласно материалам дела, задержанный причастен к вымогательству неправомерной выгоды от столичных предпринимателей. 

"Задокументировано как фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В обмен на денежное "вознаграждение" чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего", - пишет СБУ. 

 

Фото: СБУ задержала на коррупции одного из главных налоговиков Киева (t.me/SBUkr)

Для коммуникации и передачи взятки задержанный привлек знакомого. 

СБУ задокументировала получение первой части взятки и задержала чиновника вместе с его посредником во время второго "транша". 

Что угрожает

Обоим задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. 

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. 

"Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - добавляет СБУ.  

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ ликвидировала коррупционную схему в Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

В конце июня также было объявлено о подозрении в злоупотреблении служебным положением мэру Мукачево Андрею Балоге и председателю Мукачевского районного совета Михаилу Ланю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСлужба безопасности Украины