СБУ задержала на коррупции одного из главных налоговиков Киева, ему грозит 10 лет тюрьмы

На коррупции уличен исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
Согласно материалам дела, задержанный причастен к вымогательству неправомерной выгоды от столичных предпринимателей.
"Задокументировано как фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В обмен на денежное "вознаграждение" чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего", - пишет СБУ.
Фото: СБУ задержала на коррупции одного из главных налоговиков Киева (t.me/SBUkr)
Для коммуникации и передачи взятки задержанный привлек знакомого.
СБУ задокументировала получение первой части взятки и задержала чиновника вместе с его посредником во время второго "транша".
Обоим задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
"Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - добавляет СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ ликвидировала коррупционную схему в Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
В конце июня также было объявлено о подозрении в злоупотреблении служебным положением мэру Мукачево Андрею Балоге и председателю Мукачевского районного совета Михаилу Ланю.
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