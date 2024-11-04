Затримано коригувальника Головного управління Генштабу Збройних сил Росії (ГРУ), який 22 жовтня навів безпілотних літальний апарат (БпЛА) на Суми. Внаслідок атаки тоді загинули троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

Коригувальником ворожого вогню виявився 23-річний мешканець Сум. Саме за його координатами, згідно з розслідуванням, терористи атакували місто "Шахедом" 22 жовтня внаслідок чого загинули троє людей, серед яких була дитина.

Окрім того, зрадник також розвідував для ворога геолокації Сил оборони. Для цього він об’їжджав територію Сум та прилеглих районів на своєму авто і приховано фіксував "потрібні" об’єкти.

Фото: СБУ затримала коригувальника, через якого в Сумах загинули троє цивільних (t.me/SBUkr)

"Встановлено, що агент перебував на прямому зв’язку з кадровим співробітником ГРУ. Для комунікації вони використовували анонімний чат у месенджері, куди зрадник направляв відео потенційних цілей з координатами і детальним описом об’єктів", - додає СБУ,

Зрадник було затримано "на гарячому", коли він виконував вороже завдання.

Згідно з даними слідства, мешканця Сум було завербовано ще восени, коли він писав у російських Telegram-каналах про свої очікування на окупацію Сумської області.

Під час обшуків було вилучено телефон та ноутбук із доказами його комунікації з окупантами.

Що загрожує

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне.